Europejski portfel tożsamości cyfrowej zmierza do mObywatela
Europejski portfel tożsamości cyfrowej z końcem 2026 r. Integracja z mObywatelem. Każda transakcja: zakupy, praca, logowanie do internetu, tylko za pośrednictwem cyfrowego ID z biometryką. Dlatego zaczynają od ograniczenia social mediów dla dzieci.H100
Komentarze (113)
@H100 co to za pierd0lenie? Zakop za informację nieprawdziwą
@gl0wa: to nie pierd...., tylko powolne gotowanie żaby. Na razie mObywatel jest spoko, bo dobrowolny itp. Chociaż strażacy z OSP już muszą z niego korzystać.
Później coraz więcej grup społecznych będzie zmuszonych korzystać z mObywatela czy tam Europejskiego Portfela Cyfrowego (jak tam go nazwą) i będą zbierać coraz więcej danych. Na końcu każdy obywatel będzie zmuszony korzystać z tego i nie będzie
Bo i tak większość płaci kartą kredytową, więc łatwe.
Bezpiecznie można się czuć jak nie ma narzędzi. Jak są narzędzia, to i znajdzie się ustawa. A na razie jesteśmy na etapie budowania tych
@new-object:
Ręcę opadają. Ty wiesz jak w ogóle wcześniej firmy rozliczały się z faktur? Podpowiedź - też wysyłały do US dane.
KSEF to zwykła informatyzacja już istniejącej papierologii - można dyskutować nad tym jak ten system jest wprowadzany od strony technicznej, ale robienie z tego jakiegoś kroku w kierunku Wielkiego Brata to chyba trzeba od dawna spać tylko w
@zobq: tak, zgadza się. Ale nie na masową skalę, jak będzie teraz ¯\(ツ)/¯ Lokalny urząd skarbowy dostawał fakturę i nie wychodziła ponad urząd. Teraz leci do centrali, a tam już algorytmy AI do skanowania faktur, wsadzaniem do baz danych, a inny będzie te faktury prześwietlał automatycznie.
A jak będą w bazie
@Miszczu_wszystkiego: Nie wolno, bo to konfabulacje Opa. W linkowanym artykule, ani żadnych planach, nie ma tych bredni.
https://www.weforum.org/stories/2019/05/this-credit-card-has-a-carbon-emission-spending-limit/
@KawaSieNadawa: gdzie mój paszport covidowy co miał być jedyna opcja na poruszanie się po świecie?