Wpuszczeni w kanał(owe leczenie)
W resorcie zdrowia analizowano możliwość leczenia kanałowego w przypadku innych zebów niż jedynki, dwójki i trójki, ale... nie mają na to pieniędzy.wykopowicz19870808
@Drzepetto: na 100k+ wynagrodzenie dla znajomych lekarzy w powiatowych szpitalach...
Co prawda można doliczyć jeszcze 200-300 za drugą wizytę na samo odbudowanie bo ząb był jakiś k------o problematyczny i się j---ł z nim ponad 2 godziny, no ale to akurat w pakiecie
4k to jakaś abstrakcja
Wyobraźcie sobie, kto kupi zadłużone szpitale?
Lekarze za pieniądze, które teraz z nich wyciągają. Nie dopuśćmy do dzikiej prywatyzacji jaką mieliśmy w latach '90.
Poprzedni konował do którego chodziłem przez dłuższy czas perfidnie mnie oszukał. Cholera wie ilu robi
@Noct: a skąd on ma to wiedzieć? Przecież od tego jest lekarz aby się na tym znać. To lekarz kończył 6-letnie studia, a nie on.