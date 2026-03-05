Kiedyś strasznie bolał mnie ząb i znalazłem się w "renomowanej klinice" gdzie coś tam powiercili uśmierzając ból i "w związku z ciężkim przypadkiem" za kanałowe pod mikroskopem żądali co najmniej 1000 zł, wizyta za 2 dni. Udałem głupa że nie wiem czy dostanę wolne w pracy i poszedłem za parę dni do osiedlowego doktora Darka, za 3 wizyty wziął łącznie 300 zł. Minęło 10 lat, ząb ma się dobrze i coś czuję Pokaż całość