Może jestem prosty, może jestem idealistą, no ale qrwamać. W tym momencie każda kolejna gwiazda która do niego pójdzie na wywiad jest dla mnie skreślona. Podobnie cała reszta tej miernej podcasternii, wychodzi kółeczko wspólnej adoracji. Stracić godność dla kilku zł i dać takiej kreaturze miejsce do wypowiedzi to brak godności, i jeszcze przytakiwać a nie cisnąć go pytaniami, żal i tyle.



Fajnie jakby gwiazdy, które już dały wywiady poprosiły googla czy co Pokaż całość