ŻURNALISTA. KŁAMSTWA, DŁUGI, NOWE FAKTY I ŚWIADKOWIE
Sylwetka podcastera Żurnalisty autorstwa dziennikarza Jakuba Wątora. Film ukazuje mroczne oblicze działalności podcastera, w tym kłamstwa nt. własnej rodziny i powtarzające się popadanie w długi. W filmie wypowiadają się m.in. osoby, którym Żurnalista był lub jest winien pieniądze...nightmeen
Komentarze (20)
najlepsze
Fajnie jakby gwiazdy, które już dały wywiady poprosiły googla czy co
Zero zdziwienia
Komentarz usunięty przez autora