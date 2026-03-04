Zmarł profesor Trautman, położył podwaliny pod wykrycie fal grawitacyjnych
Przed tygodniem, 27 lutego, w wieku 93 lat zmarł profesor Andrzej Trautman, człowiek, który rozstrzygnął jeden z największych dylematów Alberta Einsteinazjem_ci_kota
Dowód na istnienie fal: W latach 50. i 60. Trautman wykazał matematycznie, że fale grawitacyjne są realne i — co najważniejsze — przenoszą energię.
Fundamenty dla LIGO: Bez jego prac teoretycznych naukowcy prawdopodobnie nie mieliby odwagi ani podstaw do budowy ogromnych detektorów, takich jak LIGO i Virgo, które ostatecznie wykryły te fale w 2015 roku.
Promieniowanie