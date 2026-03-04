Symbol walki o godność ludzi. 15 lat bez Jolanty Brzeskiej.
1 marca minęła piętnasta rocznica śmierci Jolanty Brzeskiej (19472011)- działaczki obywatelskiej z Warszawy, której tragiczne odejście do dziś pozostaje jedną z najbardziej wstrząsających i niewyjaśnionych spraw III Rzeczypospolitej.marbar4241
W historii Czeciej RP nigdy nie słyszano, żeby g@wno-policja torturowała gangsterów czy zawodowych przestępców. Mowa o podnoszeniu takiego zarzutu np. przez obrońców, niekoniecznie charakterne gangusy się muszą skarżyć.
Ale torturowanie czy wrabianie przypadkowych ludzi jak Komenda czy Kraska już miało miejsce. Oczywiście dyspozycyjni sędziowie nie byli w stanie nic stwierdzić we właściwym czasie, dopiero po latach walki.
W policji korupcja musi szaleć na