Niemcy: prawie 30% zgadza się z tezą o zbyt wpływowych Żydach.
Badanie sieci MOTRA: odsetek Niemców zgadzających się ze stwierdzeniem Żydzi w Niemczech są zbyt wpływowi wzrósł z 21,8% w 2021 do 29,6% w 2025.Pan_od_Internetu
- #
- #
- #
- #
- 43
- Odpowiedz
Badanie sieci MOTRA: odsetek Niemców zgadzających się ze stwierdzeniem Żydzi w Niemczech są zbyt wpływowi wzrósł z 21,8% w 2021 do 29,6% w 2025.Pan_od_Internetu
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (43)
najlepsze
@Arnie123: jesli statystyki nie idą w parze z wykopkowym spojrzeniem na świat tym gorzej dla statystyk
Pssst, niszczysz wykopkowe teorie spiskowe ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Karol12341234: można jaśniej? co to znaczy, że "walczą o przetrwanie"? jak "zniweczyli cały dobrobyt zdobyty po przodkach"? wyjaśnij mi jak mimo bardzo złych prognoz produkcji przemysłowej i spadku konkurencyjności względem Chin, 3. gospodarka świata (2025) i jedno z najbogatszych państw na świecie niby "walczy o przertwanie"? XDD a Francja, UK albo Australia też