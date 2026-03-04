Gdy ktoś w sklepie wpycha się w kolejkę, zwracasz uwagę. Ale gdy to samo dzieje się w przypadku samochodu jeżdżącego po chodniku, jesteś już zomowcem. Wniosek? Nie wolno powodować, by jeżdżący po chodniku taksówkarz czuł się nieswojo. Zwłaszcza jak jesteś na feriach. Najlepiej nie patrz w tę stronę