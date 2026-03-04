Zakopiański taksówkarz vs. moja żona
Gdy ktoś w sklepie wpycha się w kolejkę, zwracasz uwagę. Ale gdy to samo dzieje się w przypadku samochodu jeżdżącego po chodniku, jesteś już zomowcem. Wniosek? Nie wolno powodować, by jeżdżący po chodniku taksówkarz czuł się nieswojo. Zwłaszcza jak jesteś na feriach. Najlepiej nie patrz w tę stronęadamus89
- #
- 29
- Odpowiedz
Komentarze (29)
najlepsze
https://www.zakopane.pl/inne/strefa-miejska/miasto/urzad-miasta/kontakt
@mvmxks: pewnie jakiś szwagier burmistrza ma fabrykę znaków to postawili xD
Zakopane to zakała polski w 99% chcą cię tam o----ć jak nie jesteś swój XD, ale są protipy na darmowy przejazd.
Prosisz o paragon a jak typ nie wystawia to wychodzisz i tak o dojechałeś za darmo :d
Jak tam wykopowa patologia, też go będziecie bronić?
Bo po filmach widać, że nawet jak kobieta z wózkiem zwraca takiemu kierowcy uwagę to nadal zachowują się agresywnie.
Troglodyci do utylizacji.