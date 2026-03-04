Kierowca ciężarówki ukarany przez sąd. "Wiozłem 33 palety zniczy".
Sąd Rejonowy w Pszczynie uznał kierowcę ciężarówki winnym spowodowania kolizji z samochodem osbowym. Problem w tym, że przebieg zdarzenia widać na filmie, z którego wynika, że kierowca pickupa wielokrotnie i celowo wyhamowywał kilkudziesięciotonowy zestaw, stwarzając zagrożenie na drodze.tomek-hall
Komentarze (62)
@andbatros: pickup odpowie za tamowanie ruchu. Tir za spowodowanie kolizji i się rozejdą. Kto na tym bardziej stracił>?
Ale sprawa jest wobec kierowcy Tira, więc kierowca pickupa nic nie dostanie.
Takich sądów broniliście ( ͡° ͜ʖ ͡°) 100% wyroków nakazowych uznaje w pełni wniosek o ukaranie.
@lentilek: po to, że sporo z tych osób po przeanalizowaniu na spokojnie, i/lub po przeczytaniu przepisów po raz pierwszy od 20 lat nie odwołują się od wyroków nakazowych.
@alex-schendlaczek:
a jak jedzie kierowca ciezarowki?
Przy okazji przypomnij nam, jaka jest max dopuszczalna predkosc przy ciezarowce i dlaczego ja przekraczal? :D
@osetnik: Tak, ale jest normalna rozprawa od zera, a nie apelacja że był wyrok i że jest zły.
Jeśli jednak ktoś nie zgadza się z wyrokiem nakazowym, to składa odwołanie i wtedy odbywa się "tradycyjna" rozprawa.
Jeśli domniemany sprawca wykroczenia czy drobnego przestępstwa ma jakieś inne dowody, czy choćby własne zeznania, to wtedy się odwołuje.
W większości spraw nikt się nie odwołuje, bo dowody są oczywiste i nie do podważenia. A nie dlatego, że "to i tak nic nie da".
Każdy wie, jak jeżdżą żwirowcy po ośmiu klasach. Siedzenie na zderzaku to ich specjalność. Skoro widział z jaką melepetą drogową ma do czynienia, to powinien profilaktycznie zwolnić i zrobić sobie dystans, a nie wchodzić w jakieś utarczki. Nie wybieram kierowcy osobówki, bo bałwanowi przydałaby się jakaś grzywna za to, co zrobił.
Od takiego kierowcy powinno się