Bardzo dobry wyrok. W momencie kolizji gość w pickupie nawet nie hamował. Nawet w opisie jest że "chwilę wcześniej złośliwie hamował". Czyli nie hamował w momencie kolizji tylko wcześniej. Pajac z TIR-a postanowił go ukarać to teraz poniesie konsekwencje. A mógł po prostu nagranie wysłać gdzie trzeba i wtedy to kierowca pickupa by dostał mandat. Pomijam już że na tym klipie z wykopu film jest tak pocięty że ciężko cokolwiek stwierdzić ponad Pokaż całość