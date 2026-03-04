Ja tam uważam że pośrednicy to w ogóle za mało zarabiają.



Bo co to jest po 3%, oczywiście od jednej i od drugiej strony?

Przecież to jest marne 60000zł od nieruchomości wartej milion.



A obowiązki pośrednika ogromne - trzeba znaleźć ogłoszenie które kupujący sam wystawił, ściągnąć jego zdjęcia i wstawić jako swoje, a potem dopilnować żeby sprzedający usunął swoje ogłoszenie. Pokaż całość