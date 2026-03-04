Stop prowizjom od obu stron transakcji: kupców i sprzedawców nieruchomości
"Dzięki Polsce 2050 pośrednicy nie będą już brali prowizji jedocześnie od sprzedajcych i kupujących" Będziemy jeszcze płakać po zniknięciu tej partii.szymonbr
Komentarze (65)
najlepsze
Strasznie się pan pośrednik wkurzył jak sam wystawiłem ogłoszenie na OLX z informacją, że sprzedaż bezpośrednia.
On przez kilka miesięcy nie mógł znaleźć chętnego za tą samą cenę (plus jego prowizja) a ja po tygodniu znalazłem chętnego.
Aczkolwiek przyznam że bardzo doceniam panią Nałęcz za jej wkład w walkę z deweloperuchami.
Bo co to jest po 3%, oczywiście od jednej i od drugiej strony?
Przecież to jest marne 60000zł od nieruchomości wartej milion.
A obowiązki pośrednika ogromne - trzeba znaleźć ogłoszenie które kupujący sam wystawił, ściągnąć jego zdjęcia i wstawić jako swoje, a potem dopilnować żeby sprzedający usunął swoje ogłoszenie.
@jakis_login: Dobre. Z tego co widzę to te deregulacje było po roku 2010. Ja w okolicach 2005 już się masowo spotykałem:
- z prowizjami od obu
Z najmem pobiera się z obydwu stron ale przy sprzedaży to za duże pieniądze według mnie.