NFZ: "Składka zdrowotna już nie wystarcza"
"Ostatecznie plan finansowy NFZ na 2025 r. przekroczył 220 mld zł, z czego budżet państwa pokrył blisko 33 mld zł "iggy_p
Tutaj jedynym ratunkiem jest wzięcie za mordę środowiska lekarskiego jedynie i całkowite zniesienie limitów studiów i specjalizacji.
dlaczego do specjalisty czeka się 2 lata w kolejce a nie 2 miesiące?
No wszyscy wiemy tylko nie politycy i NIL
@Brat_mexicano_TV: za tyle to nawet 10 minut swojego czasu nie poświęci na wizycie
Już nie mówiąc, że konowały lecą w c---a i POZty też. Zgłosiłem się do programu "Moje Zdrowie" bo to w końcu darmowe badania i czemu by nie skorzystać. Warto byłoby skorzystać skoro i tak się