Były prezydent Iranu o Polakach: "Wszystkich ich bardzo kocham"
Materiał archiwalny z Telewizji Polskiej TVP: "Były prezydent Iranu Mahmud Ahmadineżad bardzo przychylnie się wypowiadał o Polsce i Polakach"51431e5c08c95238
Komentarze (69)
najlepsze
Iran pomaga naszym wrogom i żadna propaganda tego nie zmieni.
@FireDash: To prawda ale warto zaznaczyć że Iran nie robi tego z miłości do Rosji tylko dlatego że pomimo przestrzegania porozumienia JCPOA o niebudowaniu broni jądrowej został jeszcze w 2018 roku za pierwszej kadencji Trumpa tak osankcjonowany że nie mogli odrzucić współpracy z Rosją.
Tu Cię zdziwię - nigdy nie miały.
Poza tym wiadomo było że to są uchodźcy którzy będą w Iranie tymczasowo i zaraz wyjadą, a nie imigranci ekonomiczni
@buddookan: Iran nikogo nie przyjął i napewno nie chciał przyjąć. Jeśli już to Wielka Brytania załatwiła Polakom ratunek zmuszając Iran do przyjęcia Polaków i zakazali Iranowi przeszkadzać.
@stary_emigrant: jaka 20 gospodarka świata?
@PanPiesek2: No bo nasi nie sprzedają wrogom Iranu :P Nie mamy kosy z Persami ale tak wyszło że bloki polityczne w których mieliśmy [nie] szczęście się znaleźć już kosę mają... ¯\(ツ)/¯
Za czasów napoleońskich też nas wysyłali żebyśmy tłumili bunty czarnych... w Polsce dzień jak co dzień a nawet