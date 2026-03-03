Spanie, czy czekanie na telefon nie jest pracą, ale te dyżury 24 godzinne są bez sensu. Lekarz nie pracuje 24 godzin, ale też uważam takie dyżury za chore, tylko czy sami lekarze zgodzą się na ich zlikwidowanie? Maksymalny czas pracy, to powinno być max 12 godzin z limitem godzin w tygodniu, bez względu na to czy to praca na B2B czy umowa o pracę.