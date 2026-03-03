Lekarz po 24-godzinnym dyżurze jest jak po pół litrze wódki
Lekarze nie powinni długo pracować, bo nie jest to ani bezpieczne, ani nie zapewnia odpowiedniej jakości udzielania świadczeń zdrowotnych mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.VoxClamantisInDeserto
Nic sie ku...rnia nie zmieniło.
Patrząc co ja robie po 12 godzinach pracy przy usuwaniu awarii (a nie
To więcej niż pilot czy kierowca... 12 godzin dyżuru to jeszcze...
Zapewnia jednak lekarzowi pewną ilość i wysokość przelewów.
Wciąż niewystarczającą jego potrzebom, ale pozwalającą jako tako wegetować.
To tak jak ja, po ośmiu godzinach pracy.
( ͡° ʖ̯ ͡°)
Ehhh...