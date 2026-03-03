No nie wierzę, że to człowiek napisał. Wkurzają mnie te generowane artykuły! ( ╯ ° □ ° ） ╯ ︵ ┻ ━ ┻



"Ichtiozaur z Annopola, jako przedstawiciel platypterygów był drapieżnikiem szczytowym – predatorem na samym szczycie łańcucha pokarmowego. "



Algorytm dostał polecenie rozciągnięcia krótkiej informacji na długi tekst i co chwilę pisze powtórzenia tego samego zdania, albo puste frazesy. Po co coś takiego robić? Zakop.