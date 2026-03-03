Kalifornia chce wprowadzić prawo by System Operacyjny weryfikował wiek [ENG]
Kalifornia chce nakazać by Systemy Operacyjne weryfikowały wiek użytkownika. Na najnowszym Windows jest to możliwe, ale np Linux nie posiada takiej funkcji (i jest to po części sprzeczne z ideą tego systemu). Zakażą Linuxa w Kalifornii?severh
- 42
Komentarze (42)
@cebulowy_krezus: idiotyzm patrząc na udział rynku, a już szczególnie jeśli mówimy o Apple, które samo utrudnia zainstalowanie swojego systemu na innych urządzeniach (w dodatku zawsze było przeciwny podobnym inicjatywom), ale nawet Microsoft – jedynie im robi konkurencję ich starsza wersja systemu. Założę się że fanboj linuksa 2.9%.
Ma być pole przy zakładaniu konta dla podania wieku aby aplikacje różne mogły się filtrować jeśli są age rated.
Aby wyłączyć to g---o dopisz linijkę:
w pliku
Problemem jest to że przestaliśmy się komunikować, podzielili nas tak bardzo, że nawet nie da się porozmawiać z ludźmi na przystanku, każdy siedzi w telefonie.
Jak się spotkało kogoś z kim nadawało się na tych samych falach to wymieniało się kontaktem, umawiało się gdzieś do baru czy kawiarni i się tam potem spotykało.
Jak coś nie przyszedł to już się
Patenty mają być w rękach megakorporacji. Mają być wydzielane stopniowo żeby na każdym kroczku zarobić na dawcach kapitału. Pięknym przykładem są Chiny które dokonały skoku bo w dupie mieli prawa autorskie i patenty.
Albo nie, twardemu elektoratowi wszystko jedno i się przyzwyczai. Ileż tu było pochwał, bo "dla dzieci".