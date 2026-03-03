Niech sobie w Kalifornii robią co chcą. Kiedyś w Texasie mało być prawo, że programy/sprzęt pomijające reklamy przed filmami dvd, miało być nielegalne. A ilu płaci miliony za to, że dzieciak ściągał filmy z torrentow?

Patenty mają być w rękach megakorporacji. Mają być wydzielane stopniowo żeby na każdym kroczku zarobić na dawcach kapitału. Pięknym przykładem są Chiny które dokonały skoku bo w dupie mieli prawa autorskie i patenty.