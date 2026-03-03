Dieta bez mięsa nie zawsze chroni: +93% raka przełyku u wegetarian.
Diety bez czerwonego mięsa: niższe ryzyko części nowotworów (trzustka -21%, prostata -12%, nerka -28%). Ale też wzrosty: u wegetarian +93% raka płaskonabłonkowego przełyku.Pan_od_Internetu
Komentarze (97)
najlepsze
Papierochy +2300% do +5000% do raka płuc.
A-----l +500% do +1000% do raka przełyku.
Otyłość +200% do +500% do raka jelita.
Pleśń w ziarnach/orzechach +6000% do raka wątroby.
Co? Jak się "stosuje otyłość"? Można się gdzieś zapisać na wykłady z otyłości stosowanej?
@7502-6038 to jakiś bot?
@pixxel: No ale o tobie nie zapomnieli.
To jest to co powszechnie zwykło się określać że "statystyka jest najgorszym rodzajem kłamstwa", a raczej ubolewać należy nad tym że powszechny brak zdolności ludzi do rozumienia liczb pozwala nimi w ten sposób manipulować.
Bo z cytowanego zdania (wciśniętego
Generalnie balans, wydaje sie być kluczowy