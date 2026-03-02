Polecam przeczytać Cesarza Wszechchorób. Oszukuje to nawet mało powiedziane, on potrafi się nawet "dogadać" z tkankami, do których przerzuca, które wręcz mu pomagają rosnąć. Potrafi się nawet schować przed chemioterapią w mózgu lub szpiku i wyjść niepostrzeżenie jak się już ją przestało brać. Potrafi nawet wykształcać mechanizmy, które uodparniają go na chemię - np. budować pompy, które wypompowują "szkodliwe" środki z komórki.