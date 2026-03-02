Rak oszukuje odporność? Te 3 triki dają mu przewagę
W tym filmie edukacyjnym wyjaśniam, dlaczego nawet silny układ odpornościowy nie jest w stanie pokonać raka i co naprawdę decyduje o przebiegu choroby. To nie jest materiał o leczeniu nowotworów, tylko o biologicznych mechanizmach odporności i tym, co faktycznie ma znaczenie.inflammatione
Komentarze (25)
@chigcht: W kontekście leczenia owszem, ale w kontekście układu odpornościowego nie. Pierwsza bronią przed wszelakimi nowotworami jest nasz układ odpornościowy, dopiero jak on zawiedzie wchodzi konkretne leczenie. (I to leczenie nie rzadko polega na użyciu układu odpornościowego)
@motomood: Najpierw warto się zastanowić, czy podkręcanie pracy układu odpornościowego to dobra rzecz ( ͡° ͜ʖ ͡°)
bo ja wiem że polacy się na telewizorze uczą, i każdy "pobudza układ odpornościowy", ale to z moich podatków leczymy choroby autoimmunologiczne.