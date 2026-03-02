prezydent poważnego państwa wychodzi na mównicę i oświadcza, że jego kraj zwiększy ilość głowic nuklearnych i od teraz przestaje informować ile posiada takiej broni, a nasze cymbały ujadają jak ciułała pod płotem, o psy na łańcuchach, aborcję, związki zboczeńców i czy kredyt w euro jest lepszy od kredytu w pln ( ╭ ☞ σ ͜ ʖ σ ) ╭ ☞