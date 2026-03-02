KNF sięga po finfluencerów. Nadchodzą porządki w internecie
Internetowi celebryci kreują finansowe wyobrażenia milionów Polaków. Komisja Nadzoru Finansowego właśnie dostrzegła w tym problem i zamierza podjąć właściwe działania. Polska instytucja mówi dość internetowym doradcom bez odpowiednich licencji. Rykoszetem obrywają też domy maklerskie. Kto zapłaciFXMAG
Komentarze (10)
Np. w chinach to norma że jak chcesz być influaserem finansowym to musiz mieć licencję i jakieś pojęcie o tym, a nie zdjęcia z dubaju w wypożyczonym lambordżini
@Malinowebzy: tak technicznie to po to jest ta instytucja.
teraz sprzedaje serię 100 webinarów o inwestowaniu w kebaby z Turcji.