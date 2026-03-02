Koniec dotykowego szaleństwa w autach. Chiny mówią "stop"
Chińskie władze wprowadzają nowe przepisy, które nakazują producentom aut stosowanie fizycznych przycisków dla kluczowych funkcji pojazdu. Zmiana ma na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez ograniczenie rozpraszania kierowców nadmiarem ekranów dotykowych.matixrr
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Komentarze (26)
najlepsze
Ciężko powiedzieć czyj świat soi na głowie, ale wygląda na to, że to nasz.
@osetnik: hehe, chinczycy maja nosy w telefonach doslownie w kazdym momencie. Na tych swoich skuterkach, na rowerach, piesze i w samochodach. Wystarczy odwiedzic ten ciekawy kraj
Ekrany dotykowe, zwłaszcza te wielkich gabarytów to czysty idiotyzm i zagrożenie na drodze.
@konkarne: same ekrany nie są problemem. Problemem jest kiedy najpotrzebniejsze funkcje podczas jazdy są dostępne tylko z poziomu ekranu.
@ksiak: bo jest chińskie.
No i co na to klienci, skoro to kupowali to znaczy że im się podobało?
a najlepiej jeszcze by było by te fizyczne przyciski i pokrętła miały różne faktury i materiały.
wróccie do konceptu pokładowego komputera dotykowego jak już będziemy latać w kosmos, ok? na drodze trzeba reagować szybko, w powietrzu wolniej bo masz trzy wymiary i nad korkiem można zwyczajnie przelecieć.
@KingaM: Producenci konsol do gier czyli sprzętu dedykowanego rozrywce doskonale to wiedzą, ale producenci samochodów jakoś nie bardzo. Tłumaczenie, że ekran dotykowy to cięcie kosztów niby jest prawdziwe, ale gdyby ktoś kreatywny zaprojektował sterowanie systemami auta w sposób manualny, to dałoby się to zrobić prosto i tanio, różna faktura i różne materiały to właśnie jeden z kluczowych elementów, dla takiego systemu, który w ogóle nie wymaga spoglądania