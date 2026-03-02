Bardzo dobrze. Ogrzewanie w maluchu było łatwiej uruchomić niż w tych nowych tabletowcach. Dla nieznających tematu powiem że ogrzewanie w maluchu starszym niż 87 uruchamiało się na tunelu środkowym przy tylnym siedzeniu i można to było robić bez odrywania wzroku od tego co dzieje się na drodze.