Do 46 tys. zł kary za niezgłoszenie umowy o dzieło do ZUS.
Brak zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umowy o dzieło w ciągu 7 dni od podpisaniu dokumentu może wiązać się z dużymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy. Kara w szczególnych przypadkach może wynieść aż 46 tys. zł, mimo, że przepisy wprost mówią o znacznie niższej sankcji do 5 tys. zł.FXMAG
Komentarze (9)
@Cozwykopem: dalej takie stawki są? to jak 25 lat temu, nic sie nie zmieniło
i wtedy jeszcze czasem zupka z cateringu wpadła xD