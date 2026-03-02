lmao z ludzi co piszą "nie kupuj chińskich, kupuj europejskie bo dzięki temu są miejsca pracy w Europie a polska gospodarka jest połaczona"

tym czasem europejscy producenci nie mają oporów żeby uciec z EU

niech spadają, Polacy powinni bojkotować electroluksa od tej pory, niech hindusy kupują