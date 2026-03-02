Globalny gigant przenosi procesy z Krakowa do Indii. Zagrożonych nawet 200 miejs
Złe wiadomości ze stolicy Małopolski. Globalny koncern Electrolux rozpoczął szeroko zakrojoną restrukturyzację swojego krakowskiego Globalnego Centrum Usług Finansowych. Firma potwierdza, że część procesów finansowych i księgowych zostanie przeniesiona do partnera outsourcingowego w Indiach. Decyzjaralf-szer
- #
- #
- #
- #
- #
- 87
- Odpowiedz
Komentarze (87)
najlepsze
Polacy stają sie drożsi, bo ogarniają kuwetę.
Przenieś firme/proces do Indii bo br*sy jednak tańsze.
Br*sy pie****ą robote i nie idzie sie dogadać.
Żałuj.
Wróć do PL bo polaki jednak nie takie złe.
tym czasem europejscy producenci nie mają oporów żeby uciec z EU
niech spadają, Polacy powinni bojkotować electroluksa od tej pory, niech hindusy kupują
A jak się wywali, to dopiero później. To już komuś innemu zepsuje statystykę i plany.
To ktoś inny będzie "wdrażał program naprawczy" (za co też zgarnie premie).
In. Na wadowickiej, gdy połowa stoi pustych...
To jak galerie handlowe. Co raz któraś się zamyka. Plajtuje, obumiera itd.
ale nie robi się planów naprawczych, taniego najmu powierzchni w nich. Po co, lepiej windykować najemców którzy podpisali długie umowy ale splajtowałi z powodu braku ruchu.
Bardziej się opłaca stawiać nowa galerię, na nowy kredyt, i nowych najemców z cyrografem na 10lat złapać. Ich też
@hrumque: ale żeby zarobić to trzeba mieć najemcę czy nabywcę
A tych raczej teraz nie ma. Więc albo pralnie pieniędzy albo niewiadomo co...
Polacy bardzo narzekają na pracę to pracodawca se poszedł ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@jacek-derek: czemu pato? bo nie machaja łopata?
Witamy w rzeczywistości 20. gospodarki świata, która swój dobrobyt utrzymuje dzięki taniej sile roboczej a nie innowacyjnej gospodarce produkującej nowoczesne technologie.