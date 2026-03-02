8 miesięcy więzienia dla 6 członków rodziny za hodowlę świń!
Pierwszy w Polsce karny wyrok za emisję zapachów z gospodarstwa rolnego może zmienić sytuację całej branży hodowlanej. Sąd Rejonowy w Nysie skazał sześcioro rolników na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu za emisję odorów związanych z hodowlą świń i nawożeniem pól gnojowicą.AgroProfil
- #
- #
- #
- #
- 66
- Odpowiedz
Komentarze (66)
najlepsze
@RomanKarburator: I jeszcze podzielili tą chlewnię na 6 części, żeby nie wpadać w przepisy "przemysłowej chlewni" gdzie są inne obostrzenia sanitarne. A potem spłakali się w Internetach że ludzie im wytoczyli procesy...
I nie byli to żadni rolnicy, tylko właściciele przemysłowej hodowli, którzy przycwaniakowali wylewając gnojowicę na pola bez zezwolenia.
Każdemu, kto uważa że nie powinni zostać ukarani, życzę aby ktoś im regularnie wylewał gnojowicę pod oknami.
Trochę dziwne powinni mieć zbiorniki do nitryfikacji.
"Dokumentacja – według rolników – nie wykazała poważnych naruszeń" czyli naruszenia były, a to oddala obraz niesłusznie nękanych i niewinnych.
"Teraz sąd uznał, że rolnicy działali „wspólnie i w porozumieniu” oraz „umyślnie” pewnie w aktach sprawy znalazłoby sie sporo smaczków, skoro uznano to za umyślne dzialanie.
Sprawa śmierdzi z daleka ...
Gnojówka -> biogazownia -> metan -> energia
Problemem nie jest inwestycja, tylko właśnie takie jęczy d--y, którym wszystko przeszkadza, jak bliżej nich xd