Hity

tygodnia

Kolejny bezczelny lekarz. 400 zł za 10 min wizyty? Od maja 5 min!
3316
VAT 5 proc. na prąd? Polska sceptyczna wobec propozycji Komisji Europejskiej
2881
Dyskryminacja mężczyzn wbudowana w system podatkowy.
2802
Jak Okraść Społeczeństwo na Własną Emeryturę Przewodnik po Polskich Przywilejac
2478
Związek zawodowy policjantów twierdzi, że policjantów nie wolno badać alkomatem
2357

