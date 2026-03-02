Jelenia Góra, przyjemne miasto z gorącymi źródłami i pałacami wokół
Jelenia Góra zachęca do spacerów długim ciągiem podcieni, miłym deptakiem oraz rozsianymi figurkami jelonków. Jedną z dzielnic są uzdrowiskowe Cieplice. Tutejsze źródła , odkryte już w średniowieczu, są najgorętsze w kraju. Dookoła miasta rozsiane są liczne pałace zebrane w Dolinę Pałaców i Ogrodów.lukasz-piernikarczyk
Komentarze (24)
Muzeum Przyrodnicze
Bilet normalny 22 zł
Muzeum Karkonoskie
Bilet normalny 20 zł
Po 1. obiekt jest mały, mają limit osób, które mogą wejść na baseny (dobrze), ale te dwa czynniki sprawiają, że jak trafisz w sezonie urlopowym na kolejkę na wejściu, to możesz godzinę czekać w kolejce bez butów aby wejść.
Po 2. Bez butów - bo buty trzeba ściągać przed kasami. Są szafki na monetę, gdzie możesz włożyć buty, ale jak nie masz monety
