Depresja ma twarz mężczyzny
We wstępie do książki autor opisuje moment, który stał się jednym z impulsów do jej napisania. W czasie jednego z kryzysów usłyszał od znajomej: Jestem feministką, ale uważam, że to facet powinien przynosić do domu pieniądze. To zdanie jak podkreśla pokazało mu skalę społecznych oczekiwań.agri1389
Komentarze (10)
@jagoslau: Słabe jednostki są eliminowane z natury. Tak działa matka natura zapewniając tylko najlepszym samcom rozród.
@Kartoffelpanzerkampfwagen: gdyby tak było, poszedłbyś do piachu,
nauczyłeś się jednego słowa - przegryw, które triggeruje ludzi a nie moderację XD
jesteś definicją słabej jednostki, co widać w sumie po reakcjach na twoje komentarze.