Z męską depresja jest o tyle ciężko, że jest ona zamiatana pod dywan. Często mówienie o swoich problemach (nie zależnie od płci) kończy się gorzej niż nie mowienie nic. To z tego powodu bierze się najgorszy etap depresji, czyli przekonanie, że nie zasługuje się na pomoc. No, a później krótka droga do wyhuśtania.