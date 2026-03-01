Kolejny sukces polskiej policji w walce z cyberprzestępczością
Policja chwali się zatrzymaniem NIEBEZPIECZNEGO przestępcy oferującego sprzedaż testera obd2 do samochodu za 100 zł na olx. Policjanci zabezpieczyli kabel USB, płytke CD oraz interfejs (dostępny za 200 zł na allegro xD). 59 latkowi z powiatu gliwickiego grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.PozdroMleczny
Komentarze (22)
najlepsze
Polska policja na straży zarobków korporacji. W neokolonii z dykty i g@wna stabilnie. Szkoda, że ci nieudacznicy nie są tak chętni do dbania o dobro, bezpieczeństwo i jakoś życia współplemieńców.
Tutaj wszystko rozbija się o "wprowadzanie do OBROTU" - dopóki sobie używasz to nic się nie dzieje, ale jeśli wystawiasz na sprzedaż i sprzedajesz to wprowadziłes na rynek, do obrotu...
Mam dokładnie ta samą sytuację - ten sam interfejs sprzedawałem na OLX. Ten sam paragraf, zatrzymanie,
Policja jest używana przez prywatną kancelarię (która dostała "misje„ od właściciela praw - Delphi) do napędzania prywatnego biznesu. Zamiast się męczyć z pozwami cywilnymi - z powództwa cywilnego, na swój koszt, to sobie ulepili paragraf z karnego, ścigany "na wniosek poszkodowanego". Dzięki temu - wysyłają tylko listę, i na wniosek sądu policja zajmuje się sprawą - kopie się