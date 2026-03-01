O cie c--j, nigdy bym się nie domyślił że sprawdzając błędy w swojej kabinie włamuję się do jakiejś sieci CAN, a już sprawdzenie w ogólnodostępnej bazie danych co one oznaczają to zbrodnia, a to wszystko robię tylko po to, żeby mechanik nie wymienił mi za grube hajsy płynu w kierunkowskazie, albo nie dopompował opon specjalnie 'sezonowanym' powietrzem. Debile na górze, debile na dole, Boże miej Nas w swojej opiece z tym j-----m Pokaż całość