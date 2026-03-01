Celowe ogłupianie ludzi
Poruszamy temat zjawiska systematycznego spłycania i wygładzania współczesnej kultury, który da się zaobserwować od kilku lat w przypadku filmów, seriali czy gier. W sieci coraz łatwiej natknąć się na komentarze osób, które są rozczarowane tym, jak kolejne odsłony ich ukochanych marek nie są tym...NWASD
Do tego jeszcze krytykuje, że filmy walczą o uwagę tanimi chwytami jak szybkie cięcia czy intensywne kolory a jednocześnie sam w swoich filmach, włącznie z tym, stosuje dosłownie te same sztuczki:
- Kolorowe podświetlenie w studiu - jest.
- Częste przebitki na nic nie wnoszące urywki z filmów czy
Ale masz konto na wykopie więc się równoważy.
Ostatnio słucham radio jadąc autem, w wiadomościach mówią, że możliwe są zmiany w systemie kaucyjnym i butelki po "małpkach" mają również zyskać kaucję.
Ani słowa o tym, że w planach jest kaucja na tzw. tetrapaki czyli mleko w kartonie.
Łajdaki po wszystkim podali, że powołują się na słowa minister Kloski. Żyjemy w czasach
Polacy nie ignorujmy proszę tego, że co roku wydajemy 3.5mld na propagandę. Obiecali to zamknąć i co dalej? To nie są grosze. Można by za to kupić masę broni i wysłać na Ukrainę, albo wyleczyć wielu ludzi, albo obniżyć gdzieś podatki, każde z tych działań byłoby lepsze niż
@sajmonm: Masz jakieś źródło na temat okaucjowania tetrapaków? Wywiad, z którego możnaby wywnioskować, że może okaucjują małpki, to słyszałem. Jeśli chodzi o opakowania po mleku, to też słyszałem jej wypowiedź (tej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Haysa
Kodeks obowiązywał bardzo długo, bo ponad trzydzieści lat. Spuszczono je w kiblu gdy okazało się że filmy mające wywalone na te zasady szturmem zdobywają serca widzów i zarabiają olbrzymią kapuchę. "Za garść dolarów" był jak kopniak w jaja. "Lolita" do dzisiaj wzbudza potężne kontrowersje.
@jagoslau: Trochę słabo dobrane przykłady. W KC2 nie dość że mamy opcje romansową z Janem Ptaszkiem z Pyrkstejna, w ramach questa z walkami na pięści spotykamy zielarza-geja, to jeszcze w Kutnej
ENTROPIA INTELEKTU przy połączeniu z zasadą Petera oraz Prawem wielkich liczb Bernoulliego
Nie istnieje proces intelektualny, którego jedynym wynikiem byłoby pobranie intelektu ze zbioru o intelekcie niższym i przekazanie go do zbioru o intelekcie wyższym. Tak więc z prawdopodobieństwem dowolnie bliskim 1 można się spodziewać, iż przy dostatecznie wielkiej liczbie prób (głosowań), częstość debilnego wyboru, jako danego zdarzenia losowego, będzie się dowolnie mało różniła od jego prawdopodobieństwa.