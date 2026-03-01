a bo przychodzi do lekarza dupę zawraca, jak każdy pogadać se chciał, bo nie ma z kim w domu, a lekarze to tacy wybitni rozmówcy i każdy do nich lgnie i pragnie się zwierzyć ze swoich chorób, a co oni mogą? nic nie mogą, zarabiają jakieś grosze, a w ogóle to już siedzi 4 godzinę w pracy po przespanym dyżurze i chciał by już iść do domu.