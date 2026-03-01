Dwa razy odesłany z SORu z rozwarstwieniem tętnicy szyjnej
Młody mężczyzna doznał udaru i boryka się ze skutkami, wcześniej dwa razy był na sorze z charakterystycznymi objawami (rozwarstwienie aorty) i dwa razy został odesłany do domu.Klozapina
(╯°□°）╯︵ ┻━┻
#pdk
Pogorszenie funkcji życiowych mogło skutkować rozwarstwienie a nie odwrotnie. Rozwarstwienie sie bezobjawowo.
Oczywiście zaraz znajdą sie wykopki i będą minusowac bo uważają inaczej.