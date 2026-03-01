Choroby cywilizacyjne i rak czy koncerny spożywcze nas trują?
Jak koncerny spożywcze nas trują, kto za to odpowiada i dlaczego San Francisco właśnie pozwało Coca-Colę. WHO wprost mówi o 19 milionach przedwczesnych śmierci rocznie i wskazuje winnych z nazwy. Plus tezy prof. Cichoszrobert-i
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 84
- Odpowiedz
Komentarze (84)
najlepsze
To też, ale akurat produkty Coca coli czy Nestle tanie nie są. To jest zazwyczaj cukier z barwnikami i śladowymi ilościami jakiegoś zdrowszego składnika (nie zawsze) w ładnym papierku na marży kilkuset %.
@Paolo100: To, że żywność będzie droga absolutnie nie oznacza tego, że będzie lepsza. Oznacza to co najwyżej, że producent, pośrednik i sklep więcej zarobią xD
Prawdziwy cyrk zaczyna się jednak z pozornie niegroźnymi, a nawet pożądanymi związkami w "końskich dawkach" - dobrym przykładem są tu płatki kukurydziane. Współczesna kukurydza ma bardzo niskie wartości odżywcze,
co to kurła jest? zakop
Czy to jest jakaś agencja nieruchomości wrzucająca kontrowersyjne treści całkowicie wygenerowane z AI, żeby się klikało? Bo tak to wygląda
Widać, że działa na wykopie ta strategia :D