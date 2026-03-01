Jestem autentycznie rozczarowany tym, jak bezczelnie w 2026 roku można grać bezpieczeństwem i nauką w imię lokalnych układów. To, że miasto o tak kluczowym znaczeniu militarnym jak Bydgoszcz jest systemowo okradane z szans rozwojowych, to nie jest tylko lokalny problem to psucie państwa. Zamiast budować silny region oparty na dwóch uzupełniających się filarach, marszałek tworzy Toruń-monstrum na gruzach bydgoskich sukcesów. Rozczarowuje fakt, że nikt na szczeblu centralnym nie reaguje na to, że Pokaż całość