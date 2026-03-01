Dla Bydgoszczy likwidacja, dla Torunia nowa uczelnia i całość budżetu unijnego
Wojskowa uczelnia ma powstać w Toruniu. Akademia Medyczna w Bydgoszczy przeniesiona do Torunia, uczelnie z Bydgoszczy wykluczone z budżetu UE na rzecz toruńskiej spółki. Największy garnizon po Warszawie, Polska stolica NATO wg marszałka gorszym miejscem niż niemający związków z wojskiem po'89 Toruń.bylemtampotwierdzam
- Brak inwestycji kolejowych - od wejścia Polski do UE nie przeznaczono żadnych unijnych środków
Całbecki po przekierowaniu całości budżetu która tak naprawdę należy się uniwersytetom na rozwój badań i studentów do spółki zoo, wykorzystuje ją żeby zbudować kolejny uniwersytet w Toruniu (miasto wielkości Radomia, Sosnowca).
Moim głównym zarzutem jest to że decyzja ta jest jak zwykle polityczna (marszałek jest małostkowy i nienawidzi Bydgoszczy, góra koalicji obywatelskiej w kujawsko-pomorskim pochodzi z Torunia), uniwersytet będzie
Dlaczego z Chełmna?
Bo stamtąd jest najlepszy widok na świecie...
@PrezydentUSA: *na Świecie
Inwestował sporo w Bydgoszcz, aby osłabić wpływy Torunia i Gdańska.