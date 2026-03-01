15 Lat temu w Lesie Kabackim brutalnie zamordowano Jolantę Brzeską
1 marca 2011 roku 64-letnia warszawska działaczka na rzecz praw lokatorów nagle wyszła z domu bez torebki i telefonu komórkowego. Niedługo potem na skraju Lasu Kabackiego odnaleziono jej wciąż płonące ciało, które przez miesiąc pozostawało niezidentyfikowane. Co się stało z Jolantą Brzeską?NotourMATT
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Komentarze (36)
najlepsze
Potem oczywiscie przyszla hgw i mafia dzialala, wiec i pelo jest umoczone, ale zabawne ze nikt prawie nie pamieta od kogo ta sprawa sie zaczela ¯\(ツ)/¯
Jak ja gardzę tym pomiotem Okrągłego Stołu i Magdalenki, które ma więcej warstw patologii niż lazania warstw makaronu.
Komentarz usunięty przez autora
Ważne, że kolejne kamienice wyczyszczone i już nikt nie robi rabanu