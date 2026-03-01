To, że w 2026 roku musimy pisać o kolejnym umorzeniu, jest potężnym policzkiem dla poczucia sprawiedliwości. Państwo polskie przez 15 lat nie potrafiło wskazać, kto i na czyje zlecenie wywiózł do lasu i podpalił żywcem kobietę, która broniła najsłabszych przed „czyścicielami kamienic”. Fakt, że przedawnienie tej zbrodni nastąpi dopiero w 2051 roku, daje teoretyczną nadzieję, ale z każdym rokiem szanse na znalezienie twardych dowodów topnieją.