Wyspa pośród bagien skrywa wczesnośredniowieczny gród
Wśród bagien Lasu Ochoża, kilka kilometrów od Kaplonosów Kolonii, znajduje się jedno z ciekawszych odkryć archeologicznych ostatnich lat w Polsce. Badania potwierdziły, że ukryta w trudno dostępnym terenie wyspa kryje relikty wczesnośredniowiecznego grodziska funkcjonującego między X a XIII wiekiem.JarpenPL
Nie, nie staczamy się. Zawsze było tak samo, nauka to była, jest i będzie domena dla niewielkiego ułamka każdego społeczeństwa. Jakies 70% dowie się tylko tego, co jest potrzebne do utrzymania statusu w społeczeństwie, 15% nawet tego się nie dowie, i tylko reszta będzie drążyć dalej, poświęcając swój czas na rzeczy, które dla większości są uznawane za niepotrzebne do życia.
ciekawe czy ten watek bagienny nie wziął się z kolonizacji holenderskiej...
@BoloTrampolina: Daj spokój, nie oglądam gore od kiedy dowiedziałem się czym to jest.