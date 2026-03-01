Nie, nie staczamy się. Zawsze było tak samo, nauka to była, jest i będzie domena dla niewielkiego ułamka każdego społeczeństwa. Jakies 70% dowie się tylko tego, co jest potrzebne do utrzymania statusu w społeczeństwie, 15% nawet tego się nie dowie, i tylko reszta będzie drążyć dalej, poświęcając swój czas na rzeczy, które dla większości są uznawane za niepotrzebne do życia.