Warto wspomnieć że zabity wczoraj przywódca Iranu Chamenei oficjalnie wydał fatwę (osąd religijny) że b--ń masowego rażenia, w tym jądrowa, jest haram czyli niezgodna z zasadami Islamu i zabronił jej budowania. A teraz jego następca może myśleć inaczej i tę fatwę unieważnić. Bardzo możliwe że niektóre bardzo radykalne frakcje w Iranie mogą być zadowolone z odsunięcia od władzy Chamenejego który wiązał im ręce.