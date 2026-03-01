Hity

tygodnia

Kolejny bezczelny lekarz. 400 zł za 10 min wizyty? Od maja 5 min!
Kolejny bezczelny lekarz. 400 zł za 10 min wizyty? Od maja 5 min!
3260
Skandal w rządowej klinice. Bogaci leczyli raka szybciej.
Skandal w rządowej klinice. Bogaci leczyli raka szybciej.
3129
Dyskryminacja mężczyzn wbudowana w system podatkowy.
2774
Jak Okraść Społeczeństwo na Własną Emeryturę Przewodnik po Polskich Przywilejac
Jak Okraść Społeczeństwo na Własną Emeryturę Przewodnik po Polskich Przywilejac
2436
Związek zawodowy policjantów twierdzi, że policjantów nie wolno badać alkomatem
2332

Powiązane tagi