Rak trzustki przełom: guzy zniknęły całkowicie 2026
Rak trzustki zabija 94% pacjentów w ciągu 5 lat. W Polsce przeżywalność to zaledwie 5-6%. Przez dekady medycyna nie potrafiła tego zmienić. Prof. Barbacid z Madrytu połączył 3 leki uderzające jednocześnie w: mutację KRAS główny silnik" nowotworu białko EGFR sygnały wzrostu komórek rakowychhafizur-khan
Komentarze (40)
@KurnikoweKuriozum: jak? nie widziałem nic o grafenie
Na chwilę obecną wyniki sa robione na zwierzętach. Jeszcze 3-4 lata zanim przejdą do fazy 2 na ludziach.
Chyba logiczne, że jeśli umiera 94% pacjentów to reszta przeżywa. Nie znam żadnego trzeciego stanu.
@ukradlem_ksiezyc: Dla dzisiejszych redaktorów, takie truizmy są podstawą do rozdmuchiwania wierszówki. 乁(⫑ᴥ⫒)ㄏ
@galonim: Dla nieuków, niestosujących znaków przestankowych, w tej kolejce w ogóle nie będzie miejsc, bo nie warto.
1. Albo potrzeba jeszcze 500 lat badań żeby to wdrożyć
2. Albo już gotowe, nic tylko leczyć ale koszt terapii to 10 000 000 złotych
Zawsze to samo bingo w sprawie cudownych leków i terapii antynowotworowych
@xUnf: co za barany naukowcy, a wystarczy zrobić głodówkę, kupić suplementy i rak znika! Wiele leków które miały leczyć okazały się zwyczajnie groźne dla chorego, może i zabijają raka ale tak samo zabijają chorego więc okazały się niewypałem a badano je latami.