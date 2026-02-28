I bardzo dobrze. Logiczny ruch właściciela. Jak ludzie kupują za 150zł,. to niech da 160zł. Biznes jest po to by jak najwięcej zarabiać. A jak są ludzie co kupują, to oznacza że cena dobra i tyle. To nie wina restauracji, to wina ludzi że lubią być dymani :) A na takich ludzi zakłada się chomąto i ora pole.