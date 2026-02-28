Strefa Czystego Transportu uderza w biednych, a bogatych nawet nie draśnie.
Strefa Czystego Transportu miała być symbolem nowoczesnego, zielonego miasta. W praktyce coraz częściej staje się symbolem społecznych napięć. Bo choć hasła są szczytne czystsze powietrze, mniej spalin, lepsza jakość życia to rachunek za tę transformację wystawiany jest bardzo konkretnym ludziomBobito
Pośredniak i urząd do wydawania kenkart powinien być gdzieś na przedmieściach, żeby w ogóle nie psuć klimatu Starówki.
Nawet ostatnio na Wykopie trafiłem na takiego gagatka. Oto parę cytatów:
Ale standardowo w polsce wszystko się robi od tyłu
Zimerman nie możesz tak pisać publicznie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A i Niemcy wycofują się z tych stref
@Indoctrine: Aktualnie mam 7 letnie i powiem szczerze że to poprzednie 16 letnie co je miałem było lepsze.
Jakby się dało to zamieniłbym je na to stare tylko żeby było w wieku tego nowego.
Ja będą rozwalać te skromne środki na takie wymysły jak podróż i parkowanie w centrum to zawsze będą biedni.
@10procent: zgodnie z powiedzeniem: "kto nie ma miedzi, ten w domu siedzi..."¯\(ツ)/¯