Najmniej ofert pracy od 10 lat. Polski rynek pracy zaciąga hamulec
Najnowsze dane BIEC i GUS wskazują na niepokojące zjawisko. Wskaźnik Rynku Pracy wzrósł najmocniej od wielu miesięcy, a napływ ofert pracy jest najniższy od ponad 10 lat.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (110)
Polaka zastąpi się znacznie tańszym AI ( = another Indian) i wszystko będzie w porządku ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://wykop.pl/link/7746729/afera-wizowa-nadal-trwa-polske-zalewaja-legalni-imigranci
Afera wizowa nadal trwa. Polskę zalewają "legalni" imigranci.
Znaczy hciałem powiedzie zee to wina Tuska, rzydóf i obajtka a to wyrzej to
Rekordowe bezrobocie i masowe zwolnienia w Niemczech to też pewnie wina Tuska xD
Pośrednio tak, to wina Tuska, Trzaskowskiego i innych polityków UE popierających zielony ład i zarzynanie własnej gospodarki w imię pseudoekologi, jak zmniejszanie liczby elektrowni atomowych (w Niemczech), droższy prąd przez ets, zabranianie stosowania pestycydów w UE, a sprowadzanie produktów z poza UE, które zawierają
Państwo z gówna i ceraty.
Od 2013 sytuacja się poprawiała to pis odziedziczył tylko zmiany, a nie, że coś