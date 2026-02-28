Sporo dołoży do tego szybki rozwój ai, a to dopiero przedsmak tego co nas czeka. Już w zeszłym roku było cienko w branży it, a w tym roku będzie jeszcze gorzej. Problemy przełożą się pośrednio na inne branże, bo pracownik z branży IT nie wezmie samochodu w leasing, nie skorzysta z usług budowlańca a nawet zrezygnuje z owsianego latte na mieście.