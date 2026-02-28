BMW to stan umysłu
Kierowca BMW blokuje autobus na kilka minut by pasażerowie (z BMW) mogli sobie zrobić zdjęcia na czerwonym dywanie. Oglądać od 4:05.MakeLifeGreatAgain
Komentarze (36)
najlepsze
19 minusów z dwóch ocen xd
Czy kierowca autobusu nie wie do czego to służy?
Po co w ogóle dyskusja? Decybelami po uszach i tyle.
Zagrożenie rozkładu jazdy jest wystarczające na równi z możliwością zamachu w samochodzie pułapce stojącym w miejscu komunikacji miejskiej. A wiadomo co tam oni wożą pod pachami? Każdy by tego kierowcę rozgrzeszył.
Wręcz sugeruję czytającym kierowcom MPK: zamówcie szkolenia z bezpieczeństwa antyterrorystycznego, podpiszcie się.
A potem co? TRĄBIĆ !!!!! Jak nie to
Źle że kierowcy nie trąbią. To jedyny sposób uzewnętrznienia, tego co w głębi duszy siedzi.
W tym przypadku: niezadowolenia z łamania prawa przez innych uczestników ruchu drogowego.
Oni ( ci na zewnątrz) się nie nauczą jak się wstydu nie najedzą.
I nie wymawiaj się prawem. W naszym kraju nawet nie można publikować wizerunku przestępcy, ani jego nazwiska.
Choć już 30 lat minęło od
Za 50 lat wyjmą zdjęcia i powiedzą: patrz wnusiu, tu babcia z dziadkiem w Stolicy byli.