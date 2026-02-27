Wyspa Epsteina posiadała własny... Pokéstop. Twórcy gry usunęli go dopiero...
po tym, jak sprawa nabrała rozgłosu. Gracze Pokémon Go dokonali nietypowego odkrycia na wyspie zajmowanej swego czasu przez Jeffreya Epsteina ulokowany został jeden z Pokéstopów, czyli miejsc pozwalających uzupełnić zapasy przedmiotów oraz stanowiących punkt odrodzenia dla nowych stworków.Tired_
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Komentarze (24)
najlepsze
#ingress
@Tobol: Oj kiedys dosc namietnie w to grywalem :D
@PepikPL: No i nikt normalny w Ingress nie grał ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Prezydent USA i członek rodziny królewskiej to typowe stworki? XD
Coś takiego. To jest w grze PokemonGo
Komentarz usunięty przez autora