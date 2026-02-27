Hity

tygodnia

Kolejny bezczelny lekarz. 400 zł za 10 min wizyty? Od maja 5 min!
3185
Skandal w rządowej klinice. Bogaci leczyli raka szybciej.
3087
Dyskryminacja mężczyzn wbudowana w system podatkowy.
2742
Dyskwalifikacja całej kadry Izraela przez oszustwo
2329
Związek zawodowy policjantów twierdzi, że policjantów nie wolno badać alkomatem
2288

