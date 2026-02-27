Nierówne traktowanie chłopców i mężczyzn to przepis na ich bunt.
W artykule analizowany jest kryzys edukacyjny i zdrowotny mężczyzn. Autor ostrzega też przed politycznymi skutkami ich dyskryminacji.a2t1
- #
- #
- #
- #
- #
- 41
- Odpowiedz
W artykule analizowany jest kryzys edukacyjny i zdrowotny mężczyzn. Autor ostrzega też przed politycznymi skutkami ich dyskryminacji.a2t1
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (41)
najlepsze
Powodów jak się domyślam jest milion pińcet.
Ale ten artykuł jako całość oraz konkluzja są dość pokrętne. Tak jakby istotą problemu nie było to, że taka dyskryminacja jest nieuczciwa, niesprawiedliwa i wręcz obrzydliwa. Tylko to, że w jej wyniku do władzy może dojść jakaś mityczna "skrajna prawica".
Chociaż niewykluczone, że może w ten sposób autor chce zmobilizować "nieskrajne" siły do zajęcia się tym problemem.
"Nierówne traktowanie chłopców i mężczyzn WZGLĘDEM KOBIET"
Stosowanie odpowiedzialności zbiorowej w przypadku mężczyzn przez kobiety, bo chłopy setki lat źle traktowało kobiety. Tyle, że
teraz jest internet, wie wszystko, a nawet więcej, i co najważniejsze może znajdywać innych w podobnej sytuacji, aby łączyć się w społeczność
@arcxa: W spoelcznosc toksyczną, ktora sciąaga go jeszcze bardziej na dno.
Prawda jest taka ze jak mezczyzni sami sie nie ogarną to panstwo w koncu sie tym zajmie, a ja nie sądzę żeby mezczyzni byli gotowi na rozwiązania jakie państwo im zaoferuje.