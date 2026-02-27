Nowy właściciel TVN? Zmiany mogą pójść w kierunku konserwatywnym
Wygląda na to, że gigantyczna transakcja dojdzie do skutku a zatem stacja TVN powinna trafić w ręce środowiska bliskiemu Donaldowi Trumpowi.wykopowicz_ka
Komentarze (135)
najlepsze
Co nie zmienia faktu, że bym chciał zobaczyć chociaż przez chwilę jak te gęby propagandystów z TVP muszą przeczytać coś pozytywnego o Trumpie xD
Wyobrażacie sobie jak Monika Olejnik zachwala Trumpa zagryzając ze złości zęby?
Taki obrazek jest warty wszystkiego. Nawet bym chętnie zapłacił abonament radio telewizyjny
@andbatros: Myślisz że esbeki pozostaną w TVN? Wydaje mi się że w FOZZ ukradli tyle że będą jeszcze zakładać jakieś nowe prokacapskie szambo.
@andbatros: O to super, bo tak się składa, że obie partie, które wzięły sobie TVP na własność i propagowały swoją agendę bez udawania, że jest inaczej czyli PiS i PO to właśnie partie centrum z lekkimi odchyłami ku katolicyzmowi a druga ku "nowoczesnym europejskim wartościom" ;)
Czyli wszystkie jest OK? mamy od dekady centrową propagandową TVP
Konserwatywne wartosci to nie jest szurstwo, nieoczytanie, chłopski rozum, hamska propagandka i kłamanie w oczy, a to są aktualnie ulubione 'wartosci' PiS, chociaz spora czesc konfy tez sie swietnie odnajduje w tym 'nowoczesnym konserwatyzmie'.