Jak TVN24 zmieni kierunek na prawicowo-konserwatywny to straci widzów. Nie będzie widzów, nie będzie pieniędzy. Jak ktoś zacznie wymuszać coś na ludziach z TVN24 to pewnie odejdą i zrobią swoją telewizję, portal. Nowy właściciel TVN straci kasę bo nikt nie będzie oglądał TVN24 w którym rządzą ludzie typu rachoń, obajtek czy im podobni.