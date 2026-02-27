Elon Musk grozi pracownikom w Niemczech. Albo rozwój, albo związek zawodowy
Prezes Tesli ostrzegł, że planowana rozbudowa fabryki nie dojdzie do skutku, jeśli pracownicy zagłosują na korzyść związku zawodowego IG Metall i przekażą mu decydujące wpływy. Związek oskarża firmę o tworzenie toksycznej atmosfery pracy, Tesla wzywała natomiast policję przeciw działaczom związku...jestemjakijestem1212
Komentarze (81)
Nie bez powodu mamy ten paradoks, że w USA PKB bije ostro do przodu a zwykły pracownik dalej ma jednak lepiej w Europie.
Można narzekać na nasze nadmierne regulacje itd. ale to głównie szkodzi powstawaniu takich obrzydliwie bogatych ludzi jak musk. Zwykli ludzie jednak trochę korzystają na tym prawie.
W USA dali sobie wmówić, że można traktować pracownika jak śmiecia, bo przecież zawsze sam możesz stać się takim bogatym
Siedza po 14h dziennie, zestresowani, jakość c-----a, a hinduski manadżer z indii nic nie robi tylko pogania.
Na szczęście już to za mną.
Z drugiej strony jak miałem menadżera z indii w UK, to rozmawiałem z nim raz przez okres 3 lat
@eSUBA94: Jak już Optimus będzie to... "Pan Areczek" nie dostanie żadnego ostrzeżenia/ultimatum tylko zwykłe wypowiedzenie z pracy.
a dla zarzONdu przyniesie kawę
Niemożliwe że nie lubisz związków zawodowych na pewno jakieś gówniane znasz serio jakie bee co ty gadasz inne zobacz nie da się nie lubić związków zawodowych co ty gadasz inne musisz zobaczyć bo różne są
wolał po wschodniej stronie Berlina, to ma związki