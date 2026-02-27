Pokaż całość

Nie bez powodu mamy ten paradoks, że w USA PKB bije ostro do przodu a zwykły pracownik dalej ma jednak lepiej w Europie.Można narzekać na nasze nadmierne regulacje itd. ale to głównie szkodzi powstawaniu takich obrzydliwie bogatych ludzi jak musk. Zwykli ludzie jednak trochę korzystają na tym prawie.W USA dali sobie wmówić, że można traktować pracownika jak śmiecia, bo przecież zawsze sam możesz stać się takim bogatym