To są takie zakłady które swoją niszę znalazły w tym, że zatrudniały Polaków na tyle tanio, że produktu nie opłacało się przywieźć z Chin (gdzie co prawda Chińczyk robił to samo jeszcze taniej, ale dochodził nietani transport).



Aż tu nagle u Chińczyka robią roboty, a Polak, ani żaden imigrant w Polsce już za $200 miesięcznie robił nie będzie i się skończyło...