Najstarszy producent opon w Polsce znika z mapy przemysłowej kraju
Stomil Poznań kończy działalność po 98 latach. Co dalej z pracownikami? Więcej informacji:ralf-szer
- #
- #
- #
- #
- 49
- Odpowiedz
Stomil Poznań kończy działalność po 98 latach. Co dalej z pracownikami? Więcej informacji:ralf-szer
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (49)
najlepsze
@VanGogh: Przecież w Polsce dosłownie w ten sposób prowadzi się praktycznie każdą fabrykę/zakład produkcyjny. Zazwyczaj jakiś Janusz zaniedbuje przez lata daną firmę nie inwestuje w nią nic i jej rozwoj a później następuje wielkie zdziwienie
@Cztero0404:
i później dziesiątki wysrywów typu 'upada kultowy zakład produkujący x' (kojarzony co najwyżej przez 4 osoby z rodziny właściciela) xD
a na zdjęciach jakaś szopa w wypiździejowicach ze sprzętem pamiętającym bieruta
i jedyna inwestycja jaka tam była poczyniona to kalendarz pirelli z gołymi babami z 2007 xD
Aż tu nagle u Chińczyka robią roboty, a Polak, ani żaden imigrant w Polsce już za $200 miesięcznie robił nie będzie i się skończyło...