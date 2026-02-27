To się w głowie nie mieści. Ceny produktów rosną szybciej niż inflacja
W pierwszym miesiącu br. koszyk produktów codziennego użytku zdrożał o 2,71 proc., a w ujęciu rocznym ceny poszły w górę o 8,6 proc. - wynika z raportu ASM SFA. Najmniej za te same zakupy trzeba było zapłacić w sklepach sieci Auchan, natomiast najdroższe okazało się Netto.rychu-nalepa
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 59
- Odpowiedz
Komentarze (59)
najlepsze
Tutaj mała podpowiedź:
https://businessinsider.com.pl/gospodarka/kolosalne-zmiany-w-koszyku-inflacyjnym-co-najbardziej-zbilo-inflacje/6n1t6h2
Wybrane fragmenty:
Darek, pasiaki uprasowane? Bo chyba za niedługo ci się przydadzą
Jak tak dalej pójdzie, to sobie kupię własną. (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
W okolicach covidu było coś ok 60 zł.
Cena miedzi ciągle rośnie na świecie.
Czekamy na kolejne zielone łady w Polsce i