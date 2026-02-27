Sawicki z PSL: w KRUS jest blisko 800 tys. fałszywych rolników
"Gdybyśmy przeprowadzili rzetelną kontrolę, mielibyśmy w KRUS około 450 tys. ubezpieczonych, a nie 1,3 mln - wylicza poseł PSL Marek Sawicki". Rozmów z KRUS-em i rewizji grup uprzywilejowanych domaga się Trójstronny Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. System finansowania NFZ oparty na składce zdrowotnej stsub_zero_1
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 32
- Odpowiedz
Komentarze (32)
najlepsze
Czyli jak ktoś ma 3 hektary w dzierżawie co uprawnia do rejestracji w KRUS to jest fikcyjnym rolnikiem?
Mam świetny pomysł!
Zlikwidować
NFZ to numer jeden najbardziej obciążających budżet pozycji a lekarze myślą, że oni unikną oszczędności xD
@ukradlem_ksiezyc: Prawie bym się zaśmiał... ale co jak co to AI wykazuje większą empatię niż lekarze w Polsce. A to już jest tragiczne.
Ale celna uwaga.
Dlatego ukarzmy tych niefałszywych (a może prawdziwych) i niech płacą stawki jak w ZUS. Genialne w swojej prostocie!