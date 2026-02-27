Google jednak zablokuje instalowanie "niezweryfikowanych" aplikacji na Android
Twórcy aplikacji nawet bezpośrednio pobieranych będą musieli zapłacić i zweryfikować się poprzez wysłanie skanu dowodu do Googla, który będzie decydować, które aplikacje "twój" telefon będzie mógł uruchamiać. Po poprzedniej krytyce obiecali obejście, ale nie będzie dostępne przed blokadąIzanagi013
Komentarze (103)
Nie spodoba im się narzędzie do blokowania reklam, wyłączania telemetrii Windowsa, alternatywna przeglądarka - ban.
Tego chce Google na telefonach - pełnej kontroli, by w końcu pozbyć się tych wszystkich YouTube revanced, grayjay itp, byś zaczął oglądać te szpiegowskie reklamy.
To jest najbardziej monopolistyczne działanie jakie może zrobić tech
Zresztą alternatywą jest tylko crapple, gdzie od zawsze praktycznie nie da się instalować niczego spoza sklepu. I unia daje im po łapach za to właśnie.
@FoolyKewly: Wreszcie japkarze będą mogli powiedzieć: phi, my to mieliśmy 10 lat temu (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Próbowałem ostatnio wysłać zahasłowany plik .zip w Gmailu i nie mogłem ze względu na "bezpieczeństwo".
Dziś ludzie są samotni w tłumie, wyalienowani wr zeczywistym świecie – social media dają pozór wspólnoty, tak mnaprawdę rozbijają solidarność na mikro-grupki i indywidualne oburzenie, które nigdzie nie prowadzi.
@Dawid_Kwlk: Masz sporo racji: kiedyś „opór” rodził się w realnych wspólnotach, ale też informacja krążyła wolniej i często człowiek nawet nie wiedział, że inni mają ten sam problem.
@snorli12: Dożyjemy czasów, kiedy telefony od korporacji będą darmowe.
