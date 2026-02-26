Epidemia samotności. Na brak dzieci nie pomogą już żłobki i 800+
Apki randkowe są jak sokowirówki, w których mężczyzni niskiego wzrostu i statusu opadają na dno.St_achu
- #
- #
- #
- #
- 146
- Odpowiedz
Apki randkowe są jak sokowirówki, w których mężczyzni niskiego wzrostu i statusu opadają na dno.St_achu
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (146)
najlepsze
@neo78: ci najwiecej składek ZUS oddają, nie ma u nich urlopów macierzyńskich/chorobowych na dziecko sami się finansują.
Jaby Ci single zamiast na ZUS wrzucali sobie do IKSE lepiej by wyszli niz sponsorowaniu obecnych seniorów.
Nie okradaj bezdzietnych na ZUS i niech sobie sami radzą ale jak okradasz by łatać dziurę to trzeba
Bo przyczyna jest zupełnie inna. A właściwie przyczyny - jest ich bardzo wiele. Cywilizacja bardzo długo i wytrwale się starała żeby zniszczyć dzietność i doprowadzić do wymierania. Chyba wypadałoby pogratulować sukcesu... Co prawda Afryka notuje boom demograficzny - ale ja pisałem o cywilizacji ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wyłączyć apki, Facebooki, tik toki, wykop ;-) itp., itd. Zostawić internet tylko do pracy, nauki, działania przedsiębiorstw i wszystkiego co niezbędne dla gospodarki. Ludzie znowu wyjdą do siebie i zaczną ze sobą rozmawiać, poznawać się osobiście, pary połączą się same. Nic tak nie zniszczyło relacji i społeczeństw jak całe to gó..o o którym napisałem na początku. Nic to nie wnosi oprócz stresu i straty czasu
@TheDudee: i zrzutka na perukę dla jednego aby randka głupio nie wyglądała
Musiał wsiąść samotną matkę z dzieckiem bo po latach samotności i 40tka na karku już nie miał wyboru.
Nigdy nie pomagały. To były albo formy pomocy tym, którzy dzieci już mają, albo bezczelne kupowanie elektoratu. Ale żadne z tych narzędzi nawet nie zbliża się do przekonania tych, którzy dzieci mieć nie chcą.
Chłopie dzisiaj trzeba mieć 185, zarabiać 10k+, mieć pełną linie włosów, mieszkanie i wtedy można dopiero myśleć o dłuższej relacji XD
O ons i patologii się nie wypowiadam
Obecnie w Polsce w wieku 18-40 lat brakuje co najmniej 2 MILIONÓW kobiet względem facetów.
A w całej Europie brakuje 50 MILIONOW kobiet.
Nie, Ukrainki z hivem niczego nie załataly.m
Głównie przez imigrantów chłopów od dekad, brak wojny, naturalne urodzenia 105 chłopców vs 100 dziewczynek