Od marca 2026 w Polsce nie kupisz oprysku bez uprawnień
UE wprowadza coraz surowsze wymogi dotyczące rejestracji, stosowania i ewidencji środków ochrony roślin. Od marca 2026 zakup oprysku w Polsce będzie wymagał uprawnień i nowych dokumentów.borowik-zwyczajny
Komentarze (76)
@baxik20: podobne restrykcje już o kilku lat są w polsce w sprawie środków zwalczania szkodników
1. Weszło prawo
2. Nie dało się kupić lokalnie ale na allegro
@Tetsuya: Potrzebne źródło - najlepiej takie z informacją ilu z tych zatrutych jednak miało szkolenia.
Czyli na przykładzie zeszłorocznym gdyby to już obowiązywało to musiałbym w-----ć wszystkie moje krzaczki pomidorów zamiast je spryskać i pozbyć się zarazy? A potem będą przedstawiane ckliwe raporty ile to żywności się marnuje?
Przypominam, że handlować nasionami też już zabronili. Przecież to są jakieś jaja.
No nic, trzeba zrobić zapasik na przyszłość. Chociaż na Allegro pewnie i tak nie będą jakoś mocno sprzedawcy do tego przykładać uwagi tak samo jak teraz
@Krupier: oczywiście, że kupisz, małe opakowania dla działkowców
@ibilon: albo z Niemiec
@borowik-zwyczajny: Bez zgody leją chemię tak, że zabijają dzieci...
@siodemkaxx: Kupisz, tyle że ilości dla "działkowców". Ale faktem jest że w polskim ogrodniczym jest większy wybór.
UE to samodestrukcyjny twór niszczący sowich obywateli
Po to żeby gnoić rolnków UE i sprowadzać z poza UE żywność, która tych norm nie spełnia. Docelowo żeby zagraniczne agroholdingi miały monopol, na wytwarzanie żywności, jak w UE nie będzie się dało legalnie pozbyć szkodników, a poza UE
Normy glifosatu w wodzie:
Porównanie zużycia jest do połączonych USA i Chin. XD
Czyli po uwzględnieniu powierzchni zużywaja 2 razy więcej niż znane z ochrony środowiska Chiny i USA.
A normy glifosatu są 5000 wyższe niż w EU
@Tetsuya: Ale za to legalnie - zrobili kurs za 200 zł to im wolno. ¯\(ツ)/¯