Porażka Trafipark, windykatora firmy APCOA, która zarządza sklepowymi parkingami
Spółka Trafipark znana z windykacji wezwań wystawionych przez APCOA przegrała sprawę. Sąd stwierdził, że nie można od tak domagać się zapłaty od właściciela samochodu. Nie można domniemywać, że właściciel był kierowcą.1988BaZyL
W odpowiedzi, dlaczego popieramy kombinatorstwo.
Wręcz przeciwnie, jest to krytyka kombinatorstwa. Tylko kombinatorem w tym wypadku jest właściciel parkingu, który wymyślił sobie biznes plan, zakładający zarabianie nie na dostarczaniu usługi, a na karaniu osób, które nie zauważą jakiejś tabliczki. To jest taka gra w trzy kubki, tylko lepiej zorganizowana.
Sam się na tym raz przejechałem. Zrobiłem normalnie zakupy w Biedronce, parking dla klientów darmowy, ale że nie
Oho, Pan Zielonka Jasnowidz-Mentalista :-D Nie, ostatecznie nie zapłaciłem za parking bo nie było za co - jest darmowy dla klientów.
Po kiego mam Ci pisać, która to Biedronka - żebyś mi wskazał, że jest tabliczka? No jest, nie twierdzę, że jej nie ma. To niewiele wnosi do dyskusji. Choć zaproponowany przez Ciebie poziom ciężko w ogóle nazwać "dyskusją".
Potrafisz wskazać, jaka to nikczemna motywacja kieruje kierowcą, który przyjeżdżając na zakupy nie bierze bileciku na darmowy parking?
@misiopysio: Chyba mowa była o wezwaniu z APCOA, a w przypadku sądowych pism już reagować trzeba sprzeciwem (bot Ci napisze taki za darmow). I wtedy oni muszą iść do sądu zwykłego... z dowodami...
@1988BaZyL: nie no, żaden sąd by tak nie stwierdził.
@majk3l: nie był bym tego taki pewien ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@pyszniarz
Ach to piękne polskie prawo. Nie można domniemywać no chyba, że...
no i co się stanie jak odpowiesz "nie wiem kto prowadził auto, nie prowadzę rejestru"?
Zostaniesz ukarany czy nie? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
No to dlaczego przychodzi wezwanie na dane właściciela? Sam sobie przeczysz. Fakt wysyłania wezwania na dane właściciela oznacza, że zakłada się iż on prowadził. Co więcej nie masz obowiązku prowadzenia rejestru kto i kiedy jeździ Twoim prywatnym autem a jednak jak odmówisz wskazania kierowcy nawet jeśli rzeczywiście nie pamiętasz kto prowadził będziesz bujał się po
Zaglądam tam czasami na zakupy i nie chce mi się dymać z tym biletem z powrotem do auta.
Kilka razy dostałem wydruk za szybę i zawsze to ignorowałem. Nigdy mi potem nic nie przyszło do domu.
Praktyki APCOA to w zasadzie analogia ale po stronie twórcy regulaminu. Ustalenie przepisów w taki sposób, że osoby, które zachowują się zgodnie ich duchem de jure je łamią. W tym przypadku chodzi o wymaganie tych s---------h bilecików potwierdzających, że przyjeżdża się do strefy handlowej na zakupy, a nie na kemping.
Z------e gruzami a w sklepie pusto. Albo hit handlarz sobie robi parking na graty i c--j xD
Może być 99% spełniać ale wystarczy 1% cwaniaczków żebyś nie miał gdzie zaparkować po bułki. Ale polaczki są za głupie na to - to wymyślą inne rozwiązanie żeby był but na głowie - np. 5pln parking który będzie odliczany do zakupów i
Jak na masce albo na dachu auta wydrukuję sobie regulamin, że dotykanie jest płatne, to moje podstawy do żądania od ich prwcownika który wystawił mi 'mandat' opłaty są równie uzasadnione co te ich