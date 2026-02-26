Co by nie było jesteśmy bliżej niż dalej lepszej i szybszej diagnostyki. Badania i objawy można wrzucać i już coś można się dowiedzieć. Chociażby co można jeszcze zbadać przed wizytą końcową. Jeszcze lekarze się wkurzają jak się przyjdzie z diagnostyką ale zawsze można on line poprosić o konretne leki i potwierdzenie diagnozy.

Wiem że to takie gadanie i na wszystko tu będą argumenty za i przeciw ale idzie to w dobrą stronę.