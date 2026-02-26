Bosch zamyka fabrykę w Niemczech. Duże zwolnienia
Decyzja Boscha o zamknięciu zakładu w Waiblingen dotknie 560 pracowników. Powodem są spadki przychodów w branży motoryzacyjnej. Koncern zapowiedział działania osłonowe, ale nie rozwiewa to wszystkich obaw.VoxClamantisInDeserto
@manowak2016: Europejski WW na wolnym rynku w Brazyli będzi konkurował z o połowę tańszym chińczykiem.
Myślę że i tak nie wygra.
Tu się warto zastanowić czemu oni mogą być 2x tańsi... No Chiny nie ubiły u siebie hut i przemysłu, nie przeginają z fit55 i innymi eko pomysłami które odbijają się czkawką na przemyśle. W Europie powoli NIE DA się produkować tanio, w Chinach
Ale nic dziwnego, oni mają na stołkach głównie idiotów, którzy zachwycają się Chinami ¯\(ツ)/¯
---
Ale tak właśnie się kończą rzędy urzędasów.
@tanaka1234: A co im zostało, przecież większość z nich nigdy ciężko nie pracowała. Fabryki i przemysł to na obrazkach widzieli lub TV.
Robią to co umieją i im się podoba czyli więcej papierów to przecież NIKOGO nie zabiło.
Ludzie chcą fantów "za darmo" w wyborach to trzeba podatkować i koncesjonować.
Podatek od energii to akurat sprytny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_lizbo%C5%84ski
I dzieki temu kraje UE stały sie krajami 2giego swiata.