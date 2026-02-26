Może zacznijmy produkować jak w chinach samochody za 10tys / 20tys / 30tys bardziej proste? Albo Tipo za 40tys i Dacie za 30tys jak 5 lat temu? Oczywiście że NIE!!!! Macie kupować za 100tys albo 120 tys!.... A może jakiś import tańczych do polski za chin? NIE!!!! Europaki robaki macie słuchać rozkazów i nakazów z Brukseli i WW... i tak ludzie po prostu wstrzymali się z kupowaniem samochodów... A teraz chcą roz*bać Pokaż całość